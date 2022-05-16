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2 часа назад

Новости автомира: Жертвами ДТП с автобусом на севере Перу стали 11 человек

Мир24иещё 2

В Перу автобус сорвался с обрыва. В результате ДТП 11 человек, в том числе двое детей, погибли, еще 34 получили ранения, пишет местное издание Excelsior.

Жертвами ДТП с автобусом на севере Перу стали 11 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент случился на отдаленной сельской дороге, расположенной на севере страны. По предварительной информации, водитель транспортного средства, направлявшегося в Лиму, не справился с управлением, пробил ограждение и упал со 100-метрового обрыва. Напомним, что предыдущая серьезная авария автобуса в Перу произошла в начале года в городе Тайябамба, также на севере страны. Тогда жертвами ДТП стали 20 человек.

На минувшей неделе два гражданина Узбекистана погибли в аварии с автобусом в Жамбылской области Казахстана. Всего в автобусе, который двигался по маршруту Нукус – Алматы, находились 53 пассажира.

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