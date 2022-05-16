Жертвами ДТП с автобусом на севере Перу стали 11 человек

В Перу автобус сорвался с обрыва. В результате ДТП 11 человек, в том числе двое детей, погибли, еще 34 получили ранения, пишет местное издание Excelsior.

Отмечается, что инцидент случился на отдаленной сельской дороге, расположенной на севере страны. По предварительной информации, водитель транспортного средства, направлявшегося в Лиму, не справился с управлением, пробил ограждение и упал со 100-метрового обрыва. Напомним, что предыдущая серьезная авария автобуса в Перу произошла в начале года в городе Тайябамба, также на севере страны. Тогда жертвами ДТП стали 20 человек.