Момент ДТП с пьяным «полковником» на Infiniti попал на видео

Внедорожник Infiniti выехал на встречную полосу и устроил ДТП в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1. На видео попал момент аварии.

Судя по кадрам, водитель Infiniti перепутал проезды при повороте налево, поехал по встречной полосе и врезался в легковушку, повредив ей бампер, фары и капот.

По словам очевидцев аварии, находившийся в салоне внедорожника мужчина мог быть пьян. Он сообщил автоинспекторам, что является полковником. Во время задержания виновник ДТП снимал штаны и кидался бутылками из машины в людей.

Позже выяснилось, что буйным водителем оказался 43-летний житель Екатеринбурга. В легковой машине в момент ДТП находилась семья с детьми двух и 12 лет.