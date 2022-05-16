Паук спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Новой Москве

Четыре человека пострадали в ДТП в Новомосковском административном округе (НАО) Москвы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

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«На улице Флотской в городе Щербинка женщина — водитель автомобиля «Хендэ Солярис» произвела выезд на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Мерседес Спринтер». Как пояснил пассажир автомобиля «Хендэ», — в момент управления транспортным средством, на лицо его супруги упал паук, женщина растерялась и не справилась с управлением», - говорится в сообщении.

В ДТП пострадала водитель легковой автомашины, у нее диагностирован перелом ног. Она отправлена в больницу. Водителя «Мерседес» и двух его пассажиров, также доставили в медучреждение с множественными ушибами и ссадинами. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.