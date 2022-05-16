В ДТП в КБР пострадали 10 человек

Десять человек, в том числе восемь детей, госпитализированы после ДТП в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

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"Десять [человек] доставлены в республиканскую клиническую больницу, восемь детей. Сейчас их диагностируют для определения степени тяжести здоровья. Самому маленькому ребенку 1,5 года", - сказала представитель министерства.

Как уточнили в ГУ МВД, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В Республиканской клинической больнице сообщили, что один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Один ребенок в реанимации, которому 1,5 года. Состояние тяжкое. Остальные обследуются", - сказал собеседник агентства.

По данным республиканской прокуратуры, в микроавтобусе находились десять жителей Калужской области.

"Прокуратурой республики взято на контроль проведение проверочных мероприятий по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних в Прохладненском районе. Установлено, что 16 мая 2022 года в с. Учебное Прохладненского района водитель автомобиля Ford Transit, в котором находились десять пассажиров, жителей Калужской области, допустил столкновение с автомашиной Mercedes-Benz, где находились трое жителей КБР", - рассказали в прокуратуре.