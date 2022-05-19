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1 час назад

новости автомира: трассу М-11 в сторону Москвы перекрыли из-за аварии с двумя грузовиками под Новгородом

ТАСС

Два грузовика столкнулись на 413-м км федеральной трассы М-11 в Новгородской области. Движение в сторону Москвы перекрыто, сообщили ТАСС в четверг в компании-операторе дороги М-11 ОССП (Объединенные системы сбора платы).

Трассу Москва - Новгород перекрыли из-за аварии с двумя грузовиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На 413-м км трассы М-11 в сторону Москвы произошло ДТП. Два грузовика столкнулись, один водитель пострадал. В результате аварии участок трассы перекрыт в сторону Москвы", - сказал собеседник агентства.

Представитель компании-оператора добавил, что на 545-м км и на 444-м км в сторону Москвы организованы съезды на пункты взимания платы. "Сейчас на место ДТП вызвали автокран, работает служба аварийных комиссаров, пожарная служба для того, чтобы быстро убрать грузовики с дороги и запустить движение", - уточнил он.

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