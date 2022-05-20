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1 час назад

Россиянин на BMW сбил школьницу на пешеходном переходе и попал на видео

Lenta.ru

В Красноярске на улице Алексеева мужчина за рулем BMW сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, что россиянка перебегает дорогу. В этот момент на большой скорости школьницу сбивает иномарка. BMW останавливается только после перекрестка. Видеозапись заканчивается тем, что водитель и пассажиры выбегают из автомобиля и бегут к пострадавшей.

По данным авторов канала, 30-летний водитель нарушил правила дорожного движения и поехал прямо на полосе, которая предназначалась для поворота направо. Пострадавшую школьницу с серьезными травмами доставили в больницу.

Ранее в Краснодаре троллейбус насмерть сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Судя по видеозаписи, перед поворотом водитель транспортного средства не сбавлял скорость — россиянка увидела троллейбус за секунду до того, как он на нее наехал.

ДТП,Видео,BMW,
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