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2 часа назад

В Красноярском крае три человека погибли в ДТП

Lenta.ruиещё 6

В Красноярском крае три человека погибли в ДТП. Об этом РЕН ТВ сообщили в ГУ МВД по региону.

В Красноярском крае три человека погибли в ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЧП произошло в 02:00 в Рыбинском районе края. Легковой автомобиль въехал в попутно двигавшийся грузовик, который буксировал другую машину. От полученных травм водитель и пассажиры легковушки скончались на месте. В полиции отметили, что все погибшие в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в Турции как минимум два человека погибли и свыше сорока пострадали в результате аварии автобуса со студентами. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

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