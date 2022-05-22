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1 час назад

Под Краснодаром водитель наехал на дорожных рабочих

ТАСС

Водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, наехал на дорожных рабочих под Краснодаром и столкнулся с припаркованной "Газелью". В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Под Краснодаром водитель наехал на дорожных рабочих, один из них погиб
Фото: РИА Новости РИА Новости

"По предварительным данным, мужчина 1989 года рождения, управляя ВАЗ-2112, двигаясь со стороны п. Новознаменский в сторону ул. Уральской [в Краснодаре], допустил наезд на дорожных рабочих, осуществляющих ремонтные работы на дороге, после чего совершил наезд на стоящую автомашину "Газель". В результате ДТП один человек погиб (пешеход) и трое доставлены в больницу (водитель и двое пешеходов)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что движение по трассе М4 "Дон" в районе места ДТП осуществляется по одной полосе, на месте аварии работают несколько экипажей ДПС.

ДТП,ГИБДД,
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