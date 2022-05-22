Под Краснодаром водитель наехал на дорожных рабочих, один из них погиб

"По предварительным данным, мужчина 1989 года рождения, управляя ВАЗ-2112, двигаясь со стороны п. Новознаменский в сторону ул. Уральской [в Краснодаре], допустил наезд на дорожных рабочих, осуществляющих ремонтные работы на дороге, после чего совершил наезд на стоящую автомашину "Газель". В результате ДТП один человек погиб (пешеход) и трое доставлены в больницу (водитель и двое пешеходов)", - говорится в сообщении ведомства.