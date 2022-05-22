Девушка на BMW сбила четырех человек в Петербурге

«Девице 21 год, вполне здорова, сидела за рулем в садовых галошах, рядом отец, страховки не было, ехали в магазин. Не тормозила, не сигналила, в забор не захотела, а по дуге въехала именно в людей. Группа поддержки приехала непростая... Скорее всего, будет неисправность автомобиля, купленного недавно, видимо там отказало все и сразу», - написала одна из свидетельниц в соцсетях.