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55 минут назад

Девушка на BMW сбила четырех человек в Петербурге

Елена Прошина

В Петербурге 20-летняя девушка на белом BMW X1 сбила 4 человек. Погибла женщина. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девушка на BMW сбила четырех человек в Петербурге
Фото: соцсетисоцсети

Инцидент произошел в Стрельне накануне, около шести вечера.

За рулем BMW X1 была 20-летняя девушка. У дома №49 на Волхонском шоссе она выезжала со второстепенной дороги, выполняя поворот направо. Однако внезапно автомобиль изменил траекторию.

«Не справившись с управлением, выехала на обочину, где совершила наезд на четырех пешеходов с последующим наездом на три припаркованных на обочине автомобиля», – сообщили в полиции.

В результате ДТП женщина 1950 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Получил тяжелые травмы 65-летний мужчина. Вместе с ним увезли в больницу с травмами средней степени тяжести 55-летнего мужчину и 18-летнего юношу.

По данным издания «Мегаполис», погибшая женщина и трое пострадавших оказались членами одной семьи. Пожилые родители приехали отмечать день рождения дочери. Авария произошла в момент, когда гости разъезжались, а хозяева вышли их провожать. Погибла мать именинницы, в больницу с травмами увезли ее отца, мужа и сына.

По словам очевидцев, девушка после ДТП объясняла случившееся неисправностью авто.

«Девице 21 год, вполне здорова, сидела за рулем в садовых галошах, рядом отец, страховки не было, ехали в магазин. Не тормозила, не сигналила, в забор не захотела, а по дуге въехала именно в людей. Группа поддержки приехала непростая... Скорее всего, будет неисправность автомобиля, купленного недавно, видимо там отказало все и сразу», - написала одна из свидетельниц в соцсетях.

«Она вылетели со Школьного переулка на бешеной скорости. Ни сигнала не было, ни скрипа тормозов, она не выехала, а вылетела», - поделилась своим впечатлением именинница, потерявшая мать.

ДТП,BMW X1,BMW,
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