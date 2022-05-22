В Красноярском крае два человека погибли при столкновении грузовиков

Два грузовика столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, в результате чего, по предварительным данным, два человека погибли, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону в воскресенье. Трассу пришлось перекрыть из-за горящих грузовиков.