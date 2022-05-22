Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

В Красноярском крае два человека погибли при столкновении грузовиков

ТАСС

Два грузовика столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, в результате чего, по предварительным данным, два человека погибли, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону в воскресенье. Трассу пришлось перекрыть из-за горящих грузовиков.

В Красноярском крае два человека погибли при столкновении грузовиков
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"По предварительной информации, на 991 км автодороги Р-255 "Сибирь" произошло столкновение двух грузовых транспортных средств. Предварительно, известно о двух погибших. Их личности устанавливаются. В настоящий момент происходит тушение автотранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на данном участке перекрыто. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ДТП,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители