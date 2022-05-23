Финалистка «Мисс Россия» сбила ребенка на «зебре»

Авария произошла на улице Ефремова. Тугускина, находясь за рулем автомобиля Range Rover , наехала на 10-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу.

По словам Тугускиной, ребенок неожиданно появился на переходе, и она не успела вовремя затормозить.

В 2015 году Мария Тугускина дошла до финала конкурса «Мисс Россия». После этого девушка подписала контракт с престижным модельным агентством и переехала из Амурской области в Москву. В 2021 году Мария получила роль в спектакле «Женщины Есенина» во МХАТе имени Горького.