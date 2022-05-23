Финалистка «Мисс Россия» сбила ребенка на «зебре»

Финалистка конкурса «Мисс Россия-2015» Мария Тугускина сбила ребенка в центре Москвы, сообщает телеграм-канал 112.
Авария произошла на улице Ефремова. Тугускина, находясь за рулем автомобиля Range Rover, наехала на 10-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу.
Мальчик отделался небольшими ушибами, госпитализация ему не понадобилась.
По словам Тугускиной, ребенок неожиданно появился на переходе, и она не успела вовремя затормозить.
В 2015 году Мария Тугускина дошла до финала конкурса «Мисс Россия». После этого девушка подписала контракт с престижным модельным агентством и переехала из Амурской области в Москву. В 2021 году Мария получила роль в спектакле «Женщины Есенина» во МХАТе имени Горького.