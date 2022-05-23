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2 часа назад

Семилетний ребенок угнал родительский Kia Sportage для поездки за газировкой

Motor.ru

Семилетний житель американского штата Огайо Даниэль Виттенбах проснулся ранним утром и очень захотел газировки. Не став будить маму с папой, ребенок отправился в гараж и, воспользовавшись стулом, дотянулся до ключей от родительского Kia Sportage. Он сумел завести кроссовер и переключить селектор передач, а потом поехал в близлежащий супермаркет за желанным напитком. Спустя некоторое время родителям посыпались звонки из службы спасения.

Ребенок угнал родительский Kia Sportage для поездки за газировкой
Фото: motor.rumotor.ru

Успешно выехав из района, Даниэль попал на четырехполосное шоссе. Через несколько мгновений Sportage пересек разделительную линию и выехал на полосу встречного движения. Проезжающие мимо водители спешно начали звонить в службу спасения. Некоторые автомобилисты попытались остановить кроссовер, разбив боковое стекло с пассажирской стороны.

Другой мужчина бросился наперерез автомобилю, демонстрируя жестами, что надо остановиться. Однако все усилия оказались напрасны. Даниэль остановился лишь тогда, когда врезался в Jeep Liberty. Не считая разбитых автомобилей, путешествие ребенка закончилось благополучно. Получил ли Даниэль желанную газировку не известно, однако его родители теперь точно будут надежнее прятать ключи.

В 2020 году двое детей угнали семейный Range Rover и сумели проехать около 160 километров без единой аварии. Задержать юных нарушителей удалось возле магазина, куда дети заехали за печеньем.

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