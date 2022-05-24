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53 минуты назад

В Сочи автобус скатился с горы и протаранил автомобили

Газета.Ru

Пассажирский автобус скатился с горы и протаранил несколько автомобилей в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

В Сочи автобус скатился с горы и протаранил автомобили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авария произошла в микрорайоне КСМ Центрального района Сочи. Водитель автобуса поставил его на ручной тормоз и ушел. В какой-то момент ручник не выдержал и машина покатилась вниз по улице, врезаясь в движущиеся и припаркованные автомобили. Неуправляемый автобус остановила легковушка Volkswagen Polo, тем самым не дав автобусу продолжить движение.

В результате аварии повреждены четыре автомобиля и металлическое ограждение. В салоне пассажирского автобуса в момент ДТП никого не было.

ДТП,Volkswagen Polo,Volkswagen,
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