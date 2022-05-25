Электрокары Tesla горят по всему миру

За последние пару дней во всём мире зафиксировано как минимум шесть случаев повреждения Tesla от огня. Пострадавших автомобилей может быть больше, но не обо всех инцидентах становится известно СМИ.

Фото: www.autoevolution.com www.autoevolution.com

Tesla Model 3 загорелась после аварии с деревом. Пользователи соцсетей в этом случае встали на защиту репутации марки. Они объясняли, что пожар случился после столкновения, машина была исправна, но должен ли автомобиль вспыхивать в результате таких ДТП? Ведь, получается, что любое ДТП чревато пожаром, который многократно увеличивает риски получения водителем и пассажиров травм.

Ещё один пожар произошёл в штате Иллинойс ранним утром, сообщает Autoevolution.com. Полиция прибыла к горящему автомобилю с рядом стоящими мужчиной и женщиной. Выяснилось, что автомобиль был куплен на прошлой неделе. Причина возгорания пока не установлена, но, вероятно, дело может быть в последнем обновлении ПО, которое отвечало за управление температурой центрального процессора и его обработку информации о повышении температуры.

В Бруклине Tesla на высокой скорости врезалась в пожарный гидрант и загорелась. Из машины выскочили мужчина и женщина, которые по свидетельствам очевидцев были, мягко говоря, не совсем трезвыми. Авария произошла в 4:30, пожарные боролись с огнём до семи.