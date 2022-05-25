В Москве вынесли первый приговор по новой статье за нарушение ПДД

В Москве вынесли первый приговор по новой статье за многократное нарушение правил дорожного движения. Она появилась в Уголовном кодексе в январе 2022 года. 22-летнего Чынгыза Султашова признали виновным в пересечении двойной сплошной в третий раз, сообщили в столичной прокуратуре. Впервые водитель нарушил правила в 2019 году, тогда его оштрафовали на 5000 рублей. В августе 2020-го Султашов снова выехал на встречку. Тогда его лишили прав на год.

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В третий раз водителя поймали в феврале 2022 года — он выехал на встречку во время обгона автобуса на Большой Никитской улице. Суд признал Султашова виновным по новой статье, назначил ему штраф в 200 000 рублей и запретил садиться за руль в течение 3 лет.

За многократное нарушение ПДД водителю могут выписать штраф в 200 000–300 000 рублей или в размере заработной платы за 1–2 года и запретить заниматься определённой деятельностью на протяжении 3 лет. Также, согласно Уголовному кодексу, водителю могут грозить обязательные (до 480 часов) или принудительные работы (до 2 лет) и лишение свободы (до 2 лет).