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2 часа назад

В Москве водителя оштрафовали по новой статье на 200 тыс. рублей

Секрет Фирмы

В Москве вынесли первый приговор по новой статье за многократное нарушение правил дорожного движения. Она появилась в Уголовном кодексе в январе 2022 года. 22-летнего Чынгыза Султашова признали виновным в пересечении двойной сплошной в третий раз, сообщили в столичной прокуратуре. Впервые водитель нарушил правила в 2019 году, тогда его оштрафовали на 5000 рублей. В августе 2020-го Султашов снова выехал на встречку. Тогда его лишили прав на год.

В Москве вынесли первый приговор по новой статье за нарушение ПДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В третий раз водителя поймали в феврале 2022 года — он выехал на встречку во время обгона автобуса на Большой Никитской улице. Суд признал Султашова виновным по новой статье, назначил ему штраф в 200 000 рублей и запретил садиться за руль в течение 3 лет.

За многократное нарушение ПДД водителю могут выписать штраф в 200 000–300 000 рублей или в размере заработной платы за 1–2 года и запретить заниматься определённой деятельностью на протяжении 3 лет. Также, согласно Уголовному кодексу, водителю могут грозить обязательные (до 480 часов) или принудительные работы (до 2 лет) и лишение свободы (до 2 лет).

Речь идёт о значительных нарушениях, например о превышении скорости больше чем на 60 км/ч или выезде на встречную полосу. Раньше за такое поведение лишали прав, в январе наказание ужесточили.

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