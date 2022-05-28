Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Сотрудники ГАИ смогут конфисковывать автомобили за нарушение ПДД водителями

Вечерняя Москва

Сотрудники российской Госавтоинспекции (ГАИ) получат новые полномочия в рамках проверки автолюбителей на дорогах. Отмечается, что изменения в законодательстве могут привести к тому, что в случае правонарушений процесс лишения водителя его транспортного средства значительно ускорится.

Сотрудники ГАИ смогут конфисковывать автомобили за нарушение ПДД
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Новые возможности у автоинспекторов появятся по обновленному регламенту работы Министерства внутренних дел РФ (МВД). Это внутренний документ, указывающий на то, что можно и что нельзя делать сотрудникам ведомства.

Отдельные пункты этого регламента касаются сотрудников ГИБДД. Они получат дополнительные полномочия, среди которых возможность самостоятельно проверять техническое состояние автомобиля, остановленного ими на дороге.

Проверка может осуществляться «на глаз», пишет PRIMPRESS. В случае, если инспектор выявит неисправности, он может вынести запрет на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Это означает, что транспортное средство будет отправлено на штраф-стоянку до устранения выявленных нарушений.

В середине мая в Москве было возбуждено первое в истории уголовное дело по статье о лихачах-рецидивистах.

ДТП,МВД России,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители