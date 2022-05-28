В Бурятии перевернулся автомобиль со школьниками

ДТП произошло в Еравнинском районе республики, за рулем авто находилась 17-летняя школьница. Девушка не справилась с управлением, машина перевернулась, четверо пассажиров с тяжелыми травмами были госпитализированы, сообщает Infpol.

Ученики еравнинской средней школы катались на Daihatsu Terios накануне ночью, в какой-то момент 17-летняя школьница на смогла справиться с управлением, машину вынесло с трассы и перевернуло. Тяжелые травмы получила водитель и еще четверо пассажиров, двоим из которых нет 16 лет.