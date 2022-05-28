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2 часа назад

В Бурятии перевернулся автомобиль с пятью школьниками

Газета.Ru

ДТП произошло в Еравнинском районе республики, за рулем авто находилась 17-летняя школьница. Девушка не справилась с управлением, машина перевернулась, четверо пассажиров с тяжелыми травмами были госпитализированы, сообщает Infpol.

В Бурятии перевернулся автомобиль со школьниками
Фото: Телеграм-канал «Информ Полис»Телеграм-канал «Информ Полис»

Ученики еравнинской средней школы катались на Daihatsu Terios накануне ночью, в какой-то момент 17-летняя школьница на смогла справиться с управлением, машину вынесло с трассы и перевернуло. Тяжелые травмы получила водитель и еще четверо пассажиров, двоим из которых нет 16 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все пострадавшие были доставлены в местную больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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