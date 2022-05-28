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55 минут назад

Водитель наехал на мать с коляской в Москве

Мослента

Водитель наехал на мать с коляской во дворе дома на севере Москвы. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Водитель наехал на женщину с коляской в Москве
Фото: 

По информации источника, инцидент произошел вечером 27 мая на Большой Академической улице. Автомобиль, за рулем которого находился 27-летний молодой человек, наехал на женщину и ее ребенка в коляске. Годовалую девочку госпитализировали с ушибом головы, мать от госпитализации отказалась.

Отмечается, что в 2022 году водителя уже привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В отношении него составлен протокол.

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