Шесть человек пострадали при наезде машины на дерево в Иркутске

В результате наезда легкового автомобиля на дерево в Иркутской области госпитализировали шесть человек, в том числе 12-летнюю девочку.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum допустил наезд на дерево. В результате автоаварии водитель, а также пять пассажиров, среди которых была 12-летняя девочка, получили травмы и были госпитализированы», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что на месте происшествия работают автоинспекторы, они выясняют все причины и обстоятельства аварии.