Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Лишенная водительских прав пьяная женщина сбила двух девочек

Майк Габриелян

Пьяная женщина без водительских прав сбила двух девочек в Нижегородской области и скрылась. Одна из пострадавших скончалась, сообщает портал NN.ru.

Лишенная водительских прав пьяная женщина сбила двух девочек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, ДТП произошло в ночь на 29 мая в Уренском районе в поселке Уста: водитель выехала на встречную полосу и сбила двух девочек, после чего уехала с места аварии. Позднее её удалось задержать.

В областной прокуратуре отметили, что водитель была а состоянии опьянения, ранее ее лишили водительских прав. Она сбила подростков на улице Октябрьской, в районе дома № 41.

Сразу после первого ДТП произошло второе.

«В то время как очевидец происшествия попытался оказать помощь пострадавшим, на них совершил наезд водитель мопеда, также находившийся в состоянии опьянения», - отметили в прокуратуре.

От полученных в результате ДТП травм одна несовершеннолетняя девушка скончалась, двое пострадавших, в том числе подросток, доставлены в медицинское учреждение. Поиски мотоциклиста продолжаются.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении модели Марии Тугускиной, которая сбила ребенка.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители