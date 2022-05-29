Лишенная водительских прав пьяная женщина сбила двух девочек

Пьяная женщина без водительских прав сбила двух девочек в Нижегородской области и скрылась. Одна из пострадавших скончалась, сообщает портал NN.ru.
По данным издания, ДТП произошло в ночь на 29 мая в Уренском районе в поселке Уста: водитель выехала на встречную полосу и сбила двух девочек, после чего уехала с места аварии. Позднее её удалось задержать.
В областной прокуратуре отметили, что водитель была а состоянии опьянения, ранее ее лишили водительских прав. Она сбила подростков на улице Октябрьской, в районе дома № 41.
Сразу после первого ДТП произошло второе.
«В то время как очевидец происшествия попытался оказать помощь пострадавшим, на них совершил наезд водитель мопеда, также находившийся в состоянии опьянения», - отметили в прокуратуре.
От полученных в результате ДТП травм одна несовершеннолетняя девушка скончалась, двое пострадавших, в том числе подросток, доставлены в медицинское учреждение. Поиски мотоциклиста продолжаются.
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