Лишенная водительских прав пьяная женщина сбила двух девочек

Пьяная женщина без водительских прав сбила двух девочек в Нижегородской области и скрылась. Одна из пострадавших скончалась, сообщает портал NN.ru.

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По данным издания, ДТП произошло в ночь на 29 мая в Уренском районе в поселке Уста: водитель выехала на встречную полосу и сбила двух девочек, после чего уехала с места аварии. Позднее её удалось задержать.

В областной прокуратуре отметили, что водитель была а состоянии опьянения, ранее ее лишили водительских прав. Она сбила подростков на улице Октябрьской, в районе дома № 41.

Сразу после первого ДТП произошло второе.

«В то время как очевидец происшествия попытался оказать помощь пострадавшим, на них совершил наезд водитель мопеда, также находившийся в состоянии опьянения», - отметили в прокуратуре.

От полученных в результате ДТП травм одна несовершеннолетняя девушка скончалась, двое пострадавших, в том числе подросток, доставлены в медицинское учреждение. Поиски мотоциклиста продолжаются.