В ДТП в Калмыкии пострадали семь человек, среди них двое детей

"Сегодня в 13:05 мск поступило сообщение о том, что на территории Малодербетовского района ФАД Р-22 "Каспий", в 11 км от села Малые Дербеты в направлении села Садовое произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Столкнулись грузовой автомобиль MAN, микроавтобус Mercedes Sprinter (не рейсовый), легковой автомобиль Lada Priora, кроссовер Mitsubishi. В результате ДТП пострадало семь человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.