В ДТП в Калмыкии пострадали семь человек, среди них двое детей

Столкновение четырех транспортных средств произошло на федеральной дороге Р-22 "Каспий" на территории Малодербетовского района Калмыкии. Пострадали семь человек, среди них двое детей, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"Сегодня в 13:05 мск поступило сообщение о том, что на территории Малодербетовского района ФАД Р-22 "Каспий", в 11 км от села Малые Дербеты в направлении села Садовое произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Столкнулись грузовой автомобиль MAN, микроавтобус Mercedes Sprinter (не рейсовый), легковой автомобиль Lada Priora, кроссовер Mitsubishi. В результате ДТП пострадало семь человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.
Движение по одной полосе дороги затруднено. На месте ДТП разлива ГСМ и возгорания нет. К месту происшествия выехали силы и средства Малодербетовского пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется, добавили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе МВД России по республике уточнили, что в ДТП пострадали трое несовершеннолетних. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель и два пассажира автомашины Mitsubishi, среди которых один несовершеннолетний, а также водитель и три пассажира автомашины Lada, среди которых двое детей.