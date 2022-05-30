Спортивный автомобиль протаранил бизнес-центр в Москве

На записи, сделанной камерами наблюдения, видно, что водитель решил устроить дрифт на дороге, машину круто занесло, после чего она вылетела на тротуар и въехала в револьверные двери бизнес-центра.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что инцидент произошел на 1-й Брестской улице возле станции метро «Белорусская» в центре столицы, пострадал бизнес-центр AFI2B.
Владельцы здания оценили ущерб от аварии в 7 млн рублей.
По информации 112, машина принадлежит москвичке Лилии Каминской. За рулем находился ее сын Мартин. За автомобилем числятся 55 неоплаченных штрафов.