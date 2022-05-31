В Москве внедорожник вылетел на тротуар, где насмерть сбил женщину, после чего перевернулся. Соответствующее видео, на которое попали последствия ДТП, опубликовал «Подъем».

Авария произошла на Дмитровском шоссе. В пресс-службе столичного главка МВД изданию сообщили, что водитель не сумел справиться с управлением. На кадрах видно, как из перевернувшегося автомобиля вылезает мужчина и сразу же бежит к пострадавшей, вместе со случайными прохожими.

«По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, выехал на тротуар, где допустил наезд на женщину», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, сам водитель автомобиля не пострадал. По данным Telegram-канала «112», у внедорожника марки Range Rover были армянские госномера.