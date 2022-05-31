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1 час назад

Внедорожник насмерть сбил женщину, перевернулся и попал на видео

Lenta.ru

В Москве внедорожник вылетел на тротуар, где насмерть сбил женщину, после чего перевернулся. Соответствующее видео, на которое попали последствия ДТП, опубликовал «Подъем».

Авария произошла на Дмитровском шоссе. В пресс-службе столичного главка МВД изданию сообщили, что водитель не сумел справиться с управлением. На кадрах видно, как из перевернувшегося автомобиля вылезает мужчина и сразу же бежит к пострадавшей, вместе со случайными прохожими.

«По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, выехал на тротуар, где допустил наезд на женщину», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, сам водитель автомобиля не пострадал. По данным Telegram-канала «112», у внедорожника марки Range Rover были армянские госномера.

Смертельное ДТП с Porsche произошло в Москве

Ранее водитель такси на большой скорости протаранил отделение банка на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. На появившихся кадрах видно, как машина такси стоит в витрине банковского отделения, а вокруг авто валяются куски разбитого стекла.

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