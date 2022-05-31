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53 минуты назад

На Крымском мосту насмерть сбили мужчину

Lenta.ru

Грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на данные очевидцев пишет KP.RU.

На Крымском мосту насмерть сбили мужчину
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, ДТП произошло около 21:40 в понедельник, 30 мая. Автомобиль «УАЗ Патриот» стоял на обочине, около машины находился мужчина. Проезжавший мимо на скорости грузовик его сбил.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Движение на мосту из-за аварии не перекрывали, разлива топлива не произошло.

В газете напомнили, что остановки на Крымском мосту запрещены — нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей согласно статье 12.19 КоАП («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»).

Первая авария на мосту через Керченский пролив была зафиксирована в июне 2018 года, спустя почти месяц после открытия автомобильного движения — она произошла из-за несоблюдения дистанции водителем легкового автомобиля на первом километре со стороны въезда из Тамани. Пострадавших в результате случившегося не было.

ДТП,УАЗ,
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