На Крымском мосту насмерть сбили мужчину

Грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину на Крымском мосту. Об этом со ссылкой на данные очевидцев пишет KP.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, ДТП произошло около 21:40 в понедельник, 30 мая. Автомобиль «УАЗ Патриот» стоял на обочине, около машины находился мужчина. Проезжавший мимо на скорости грузовик его сбил.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Движение на мосту из-за аварии не перекрывали, разлива топлива не произошло.

В газете напомнили, что остановки на Крымском мосту запрещены — нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей согласно статье 12.19 КоАП («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»).