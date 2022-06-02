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1 час назад

Суд арестовал водителя внедорожника, насмерть сбившего женщину на севере Москвы

Агентство «Москва»иещё 1

Водитель внедорожника, сбивший насмерть женщину на Дмитровском шоссе, взят под стражу решением суда до 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд арестовал водителя, насмерть сбившего женщину на севере Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа Головинский районный суд избрал в отношении 49-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 июля 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, контролируется прокуратурой Москвы», - говорится в сообщении.

Как сообщала Агентству «Москва» пресс-служба столичного управления ГИБДД, 31 мая на Дмитровском шоссе водитель Range Rover, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил женщину-пешехода. Женщина, которой на вид около 60 лет, погибла. По данным ГИБДД, водитель не пострадал.

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