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1 час назад

Названа предварительная причина ДТП с автобусом на севере Москвы

Никита Бородкин

По предварительной информации, водителю автобуса, который наехал на остановку в Химках, стало плохо за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

Названа предварительная причина ДТП с автобусом на севере Москвы
Фото: ТАССТАСС

«В результате ДТП автобус совершил наезд на стену выхода из подземного перехода. По предварительным данным в автобусе пострадали несколько пассажиров, им оказывается медицинская помощь. На остановке пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что автобус 851 маршрута въехал в остановку на севере Москвы вечером 2 июня. По информации экстренных служб, в результате происшествия пострадали 13 человек. Обстоятельства происшествия и состояние пассажиров уточняется.

Ранее, 31 мая, на юго-западе Москвы автомобиль с опознавательными знаками на большой скорости протаранил отделение банка на проспекте Вернадского. По словам водителя, авария произошла из-за отказа тормозов в машине. В результате инцидента никто не пострадал.

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