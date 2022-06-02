Названа предварительная причина ДТП с автобусом на севере Москвы

По предварительной информации, водителю автобуса, который наехал на остановку в Химках, стало плохо за рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

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«В результате ДТП автобус совершил наезд на стену выхода из подземного перехода. По предварительным данным в автобусе пострадали несколько пассажиров, им оказывается медицинская помощь. На остановке пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что автобус 851 маршрута въехал в остановку на севере Москвы вечером 2 июня. По информации экстренных служб, в результате происшествия пострадали 13 человек. Обстоятельства происшествия и состояние пассажиров уточняется.