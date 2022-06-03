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50 минут назад

Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках

Елена Прошина

Стало известно точное число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Химках, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в экстренных службах Московской области.

Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По уточнённым данным, медпомощь понадобилась 21 человеку, 11 из них госпитализированы», - следует из сообщения.

Вечером 2 июня пассажирский автобус протаранил остановку общественного транспорта на Ленинградском шоссе в Химках. По предварительным данным, в момент ДТП водитель транспортного средства потерял сознание.

Начато расследование аварии.

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