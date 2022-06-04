Грузовик опрокинулся на съезде с МКАД на Калужское шоссе

Грузовик опрокинулся в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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На месте происшествия работают оперативные службы города.

Из-за ДТП движение осуществляется по одной полосе из двух. При этом движение на участке не затруднено.