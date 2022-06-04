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2 часа назад

Грузовик опрокинулся на съезде с МКАД на Калужское шоссе

Москва24иещё 2

Грузовик опрокинулся в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Грузовик опрокинулся на съезде с МКАД на Калужское шоссе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Из-за ДТП движение осуществляется по одной полосе из двух. При этом движение на участке не затруднено.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в здание в районе пересечения Таганской улицы и Марксистского переулка. В момент аварии пешеходов на тротуаре не было. В результате никто не пострадал.

ДТП,
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