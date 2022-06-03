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1 час назад

Жительница Снежинска сгорела заживо после ДТП под Екатеринбургом

Газета.Ru

Пассажирка легкового автомобиля сгорела в салоне после ДТП под Екатеринбургом, сообщает МО МВД России "Сысертский". ДТП произошло около 5 часов утра.

Жительница Снежинска сгорела заживо после ДТП под Екатеринбургом
Фото: МО МВД России «Сысертский»/VKМО МВД России «Сысертский»/VK

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Haima, двигаясь со стороны Челябинска к Екатеринбургу, съехал с дороги на обочину, после чего автомобиль столкнулся с металлическим ограждением, перевернулся и загорелся. Водителя госпитализировали в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести. 62-летняя женщина-пассажир сгорела в автомобиле.

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина имеет 19-летний стаж вождения, а к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. На момент аварии водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП ведется расследование, в ходе которого специалисты проведут различные экспертизы и установят, в каком состоянии водитель управлял транспортным средством.

Ранее сообщалось, что в Твери полицейские устроили погоню за велосипедистом, который ездил на заднем колесе.

ДТП,ГИБДД,
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