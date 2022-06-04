Микроавтобус попал в смертельное ДТП на Кубани

Четыре человека погибли и более пятнадцати получили травмы в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
ДТП произошло в станице Голубицкая (Темрюкский район), на улице Жеребцовой, 31. В аварию попала маршрутка № 111А сообщением Темрюк - поселок Приморский.
«Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом», - рассказали в прокуратуре.
Известно, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Первоначально СМИ сообщали о 3 погибших и 3 пострадавших. Однако затем число жертв увеличилось.
Началась проверка по факту ДТП. Правоохранители пообещали «дать оценку действиям организации, выпускавшей микроавтобус на линию».