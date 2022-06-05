В Турции перевернулся автобус, есть погибшие

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на юго-востоке Турции, в Байканском районе Сиирта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

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По предварительной информации, автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается, что в аварии погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Были ли среди пассажиров автобуса россияне, не уточняется.

На место аварии прибыли пожарные расчеты и медики.