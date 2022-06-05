В Турции перевернулся автобус, есть погибшие

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на юго-востоке Турции, в Байканском районе Сиирта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По предварительной информации, автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается, что в аварии погибли четыре человека, еще шестеро ранены.
Были ли среди пассажиров автобуса россияне, не уточняется.
На место аварии прибыли пожарные расчеты и медики.
Ранее сообщалось, что В ДТП с участием туристического автобуса на юге Турции пострадали 12 человек. Транспортное средство, перевозившее отдыхающих, вылетело с дороги из-за лопнувшей во время движения шины.