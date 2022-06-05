Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

В Турции четыре человека погибли в ДТП с автобусом

Lenta.ruиещё 6

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на юго-востоке Турции, в Байканском районе Сиирта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

В Турции перевернулся автобус, есть погибшие
Фото: ReutersReuters

По предварительной информации, автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщается, что в аварии погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Были ли среди пассажиров автобуса россияне, не уточняется.

На место аварии прибыли пожарные расчеты и медики.

Ранее сообщалось, что В ДТП с участием туристического автобуса на юге Турции пострадали 12 человек. Транспортное средство, перевозившее отдыхающих, вылетело с дороги из-за лопнувшей во время движения шины.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители