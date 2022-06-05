Пьяный сотрудник ДПС протаранил попавшие в ДТП иномарки

Две иномарки протаранил на полном ходу выпивший сотрудник ДПС в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

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По данным канала, на 23-м километре Симферопольского шоссе две легковушки остановились, так как попали в ДТП. В этот момент нетрезвый инспектор, управляющий автомобилем Volkswagen Passat, проезжал мимо и врезался в них. Пострадали три человека.