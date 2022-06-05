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2 часа назад

ГИБДД рассказала, как минимизировать последствия ДТП с животными

Газета.Ru

Летом, когда начинается сезон миграции диких животных, серьезную опасность представляет появление на дороге лосей, предупредили в ГИБДД Тульской области. В ведомстве разработали инструкцию о том, как себя вести водителям, чтобы снизить риск ДТП с животными.

ГИБДД рассказала, как минимизировать последствия ДТП с животными
Фото: freepik.comfreepik.com

«Если ДТП неизбежно, минимизируйте его последствия. Направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное», — посоветовали в Госавтоинспекции.

По оценкам ГИБДД, дорожные аварии с участием зверей чаще всего случаются в вечернее или ночное время.

«Если вы увидели животное вблизи дороги или на проезжей части, снизьте скорость вплоть до остановки транспортного средства и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения, убедитесь, что ваш путь свободен и продолжайте движение». — объяснили в ГИБДД.

Водителям не стоит резко изменять направление движения — обычно пассажиры получают травмы не в результате столкновения с животным, а после выезда на встречную полосу, опрокидывания или столкновения с деревьями, заметили в Госавтоинспекции

Также ГИБДД посоветовали автомобилистам использовать дальний режим света при движении вне населенных пунктов при отсутствии встречного транспорта и противотуманные фары. Чтобы не испугать животное, не следует использовать звуковой сигнал — зверь может начать движение по непредсказуемой траектории.

ДТП,ГИБДД,
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