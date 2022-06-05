Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
4 часа назад

В Херсоне в ДТП с тремя машинами погибли 2 человека

ТАСС

Столкновение трех автомобилей произошло в Херсоне на центральной улице, в результате ДТП, предварительно, два человека погибли, трое пострадали, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.

В центре Херсона в ДТП с тремя машинами погибли 2 человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Человек на автомобиле ехал на большой скорости и допустил столкновение с двумя автомобилями. Предварительно, два человека погибли, три человека ранены. Предварительно, черный Land Cruiser является виновником аварии. Его водитель также получил травмы и был доставлен родственниками в больницу", - сообщил Мороз.

ДТП произошло на центральной улице Херсона - проспекте Ушакова.

ДТП,Сергей Мороз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители