В центре Херсона в ДТП с тремя машинами погибли 2 человека

"Человек на автомобиле ехал на большой скорости и допустил столкновение с двумя автомобилями. Предварительно, два человека погибли, три человека ранены. Предварительно, черный Land Cruiser является виновником аварии. Его водитель также получил травмы и был доставлен родственниками в больницу", - сообщил Мороз.