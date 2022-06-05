В центре Херсона в ДТП с тремя машинами погибли 2 человека

Столкновение трех автомобилей произошло в Херсоне на центральной улице, в результате ДТП, предварительно, два человека погибли, трое пострадали, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.
"Человек на автомобиле ехал на большой скорости и допустил столкновение с двумя автомобилями. Предварительно, два человека погибли, три человека ранены. Предварительно, черный Land Cruiser является виновником аварии. Его водитель также получил травмы и был доставлен родственниками в больницу", - сообщил Мороз.
ДТП произошло на центральной улице Херсона - проспекте Ушакова.