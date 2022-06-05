Начальник отдела полиции Астрахани погиб в ДТП

"По предварительной информации, в Володарском районе на автодороге Астрахань - Марфино 83-летний водитель, проживающий в областном центре, управляя автомобилем ГАЗ-3110, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, двигавшемуся по главной дороге под управлением 22-летней жительницы Володарского района, которая во избежание столкновения выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение со служебным автомобилем LADA Vesta под управлением начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Астрахани", - говорится в сообщении.