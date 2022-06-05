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1 час назад

Начальник отдела полиции Астрахани погиб в ДТП

ТАССиещё 7

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла под Астраханью. В результате ДТП пять человек были доставлены в больницу, один из водителей - начальник отдела полиции №1 УМВД России по городу Астрахани погиб на месте. Проводится служебная проверка по факту гибели сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Начальник отдела полиции Астрахани погиб в ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительной информации, в Володарском районе на автодороге Астрахань - Марфино 83-летний водитель, проживающий в областном центре, управляя автомобилем ГАЗ-3110, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, двигавшемуся по главной дороге под управлением 22-летней жительницы Володарского района, которая во избежание столкновения выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение со служебным автомобилем LADA Vesta под управлением начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Астрахани", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате аварии водитель LADA Vesta от полученных травм скончался на месте. Пассажир автомобиля LADA Vesta, водитель автомобиля Opel Astra и его пассажиры - три девушки 2004 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.

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