Блогер Mellstroy попал в ДТП

Российский блогер белорусского происхождения Андрей Бурим (Mellstroy) попал в аварию. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на публикацию Mellstroy в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Фото: © Telegram © Telegram

Отмечается, что автомобиль российского блогера врезался в столб. Блогер написал, что проезжающие мимо люди вызвали ему скорую помощь.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС и медицинские работники.

Ранее сообщалось, что российский блогер Mellstroy в прямом эфире разбил девушке лицо, несколько раз ударив ее головой о стол.

Инцидент произошел в ходе стрима на платформе Twitch, молодые люди находились в апартаментах «Москва-Сити». Модель и приглашенная гостья Алена Ефремова предложила блогеру доказать, что у него красивая фигура, и раздеться перед камерой. Mellstroy после таких слов схватил девушку за голову и несколько раз ударил о стол. Затем блогер вытолкнул ее из кадра. Он выкрикивал унижения, чередуемые нецензурной бранью.