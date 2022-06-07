Пострадавший в массовом ДТП в центре Москвы сенатор от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов прямо сейчас находится в одной из столичных больниц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT и публикует соответствующее видео.

При этом глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко ранее опровергла сообщения СМИ о том, что Ахмадов пострадал в аварии. Она заверила, что политик «жив-здоров» и «никуда не попадал».

О пострадавшем в ДТП чеченском сенаторе сообщал также телеканал РЕН ТВ. Предварительно писали, что у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сломан палец на руке.

SHOT утверждает, что перелом не подтвердился — у замеченного в одном из столичных медучреждений Ахмадова вывих.