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1 час назад

Сенатора от Чечни заметили в больнице после массового ДТП в Москве

Lenta.ruиещё 2

Пострадавший в массовом ДТП в центре Москвы сенатор от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов прямо сейчас находится в одной из столичных больниц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT и публикует соответствующее видео.

При этом глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко ранее опровергла сообщения СМИ о том, что Ахмадов пострадал в аварии. Она заверила, что политик «жив-здоров» и «никуда не попадал».

О пострадавшем в ДТП чеченском сенаторе сообщал также телеканал РЕН ТВ. Предварительно писали, что у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сломан палец на руке.

SHOT утверждает, что перелом не подтвердился — у замеченного в одном из столичных медучреждений Ахмадова вывих.

О ДТП на Новом Арбате с участием четырех автомобилей стало известно ранее 7 июня. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил маневрирования одним из водителей.

ДТП,Видео,Инна Святенко,Совет Федерации,
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