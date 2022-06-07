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2 часа назад

ДТП с участием трех автомобилей произошло на юге Москвы

Вечерняя Москваиещё 6

Три легковых автомобиля столкнулись на Липецкой улице Москвы. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на юге Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Занята одна полоса в сторону области. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Напомним, в этот же день сообщалось, что на съезде с Третьего транспортного кольца Москвы (ТТК) в сторону Живописного моста произошло ДТП с участием двух автомобилей. Отмечается, что в аварии погиб один человек и еще один пострадал.

Позднее было опубликовано видео с произошедшей аварией. На кадрах видно, как в остановившийся грузовик резко врезается автомобиль.

До этого стало известно, что на улице Алябьева изменится схема движения с 8 июня. Отмечается, что для удобства жителей города специалисты введут одностороннее движение от улицы Сеславинской в сторону Большой Филевской. Будет установлено ограничение скорости — 30 километров в час.

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