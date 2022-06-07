ДТП с участием трех автомобилей произошло на юге Москвы

Три легковых автомобиля столкнулись на Липецкой улице Москвы. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Занята одна полоса в сторону области. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Напомним, в этот же день сообщалось, что на съезде с Третьего транспортного кольца Москвы (ТТК) в сторону Живописного моста произошло ДТП с участием двух автомобилей. Отмечается, что в аварии погиб один человек и еще один пострадал.

Позднее было опубликовано видео с произошедшей аварией. На кадрах видно, как в остановившийся грузовик резко врезается автомобиль.