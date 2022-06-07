Сенатор Ахмадов пострадал в ДТП на Новом Арбате

Член Совета Федерации Мохмад Ахмадов был травмирован в результате ДТП на Новом Арбате в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН ТВ.

Сегодня на Новом Арбате произошла авария с участием четырех автомобилей. В центре Москвы столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и машина такси Skoda.

Сенатор Мохмад Ахмадов находился в автомобиле Mercedes. По предварительным данным, у политика подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом пальца руки.