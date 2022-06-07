В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым в Москве

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко опровергла информацию, что сенатор Мохмад Ахмадов попал в аварию в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Его помощница говорит, что он живее всех живых, в порядке», — заявила она, добавив, что член Совфеда «жив-здоров» и никуда не пропадал.

Напомним, что массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на Новом Арбате в Москве вечером 7 июня. Всего в ДТП приняли участие Mercedes, BMW, Skoda и Hyundai. Как рассказал водитель Hyundai, во время езды он отвлекся на звонок телефона, когда в машине сработали датчики угрозы столкновения.