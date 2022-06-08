В Рязанской области произошло смертельное ДТП с фурой. Об этом в среду, 8 июня, со ссылкой на управление МВД российского региона пишет MK.RU.

Фото: СУСК России по Саратовской области СУСК России по Саратовской области

Уточняется, что инцидент произошел ночью в Рыбновском районе на 162-м километре автодороги М-5. На трассе столкнулись фура и ВАЗ-2111, за рулем которого находился 27-летний житель Подмосковья.

Водитель и 35-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте.