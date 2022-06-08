Автомобиль Госдумы сбил курьера в центре Москвы

ДТП произошло на улице Сретенка. Пострадавшим оказался курьер на электровелосипеде, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу. Прохожие оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Мужчина госпитализирован.

Очевидцы сообщают, что после аварии водитель скрутил с машины номера и убрал мигалку. На номерах прохожие рассмотрели буквы правительственной серии АМР. В автомобиле в момент аварии также находился пассажир с портфелем, который после ДТП вышел из машины и ушел пешком.