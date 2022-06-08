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1 час назад

Автомобиль Госдумы сбил курьера в центре Москвы

Вероника Полынина

Автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе в центре Москвы, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

ДТП произошло на улице Сретенка. Пострадавшим оказался курьер на электровелосипеде, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу. Прохожие оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Мужчина госпитализирован.

Очевидцы сообщают, что после аварии водитель скрутил с машины номера и убрал мигалку. На номерах прохожие рассмотрели буквы правительственной серии АМР. В автомобиле в момент аварии также находился пассажир с портфелем, который после ДТП вышел из машины и ушел пешком.

По предварительной информации, сбивший человека автомобиль принадлежит Государственной думе.

ДТП,Видео,Госдума,
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