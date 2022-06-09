В Тюмени водитель бетономешалки протаранил три легковых автомобиля. Происшествие попало на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

На кадрах видно, что бетономешалка не справляется с управлением на большой скорости и врезается в стоящие на светофоре машины. После удара один из легковых автомобилей отлетает в бордюр и получает сильные повреждения.

В результате ДТП пострадал водитель Lada Vesta, у которого диагностировали легкие травмы, сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. Предварительно ведомство установило, что россиянин за рулем бетономешалки не успел затормозить.