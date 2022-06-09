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2 часа назад

В Бронницах грузовик со щебнем раздавил и засыпал легковой автомобиль

Газета.Ru

Перевернувшийся грузовик раздавил легковой автомобиль Chevrolet Niva в Подмосковных Бронницах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Бронницах грузовик засыпал щебнем легковую машину, водитель погиб
Фото: Телеграм-канал »Mash»Телеграм-канал »Mash»

По предварительным данным, авария случилась из-за фуры, перевозившей щебень. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на Chevrolet Niva. После случившегося, в участников аварии врезались два легковых автомобиля.

В ДТП погиб водитель Chevrolet Niva. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что трое полицейских погибли в ДТП на 932-м километре трассы Челябинск – Новосибирск в Омской области.

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