В Бронницах грузовик засыпал щебнем легковую машину, водитель погиб

Перевернувшийся грузовик раздавил легковой автомобиль Chevrolet Niva в Подмосковных Бронницах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, авария случилась из-за фуры, перевозившей щебень. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на Chevrolet Niva. После случившегося, в участников аварии врезались два легковых автомобиля.