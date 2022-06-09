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1 час назад

Новости автомира: Автобус с туристами столкнулся с грузовиком в Сочи

Lenta.ru

В Сочи экскурсионный автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пострадали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Автобус с туристами столкнулся с грузовиком в Сочи
Фото: ТАССТАСС

Всего в автобусе находились 32 человека: водитель, экскурсовод и 30 туристов, среди них шесть детей в возрасте до 12 лет.

Как заявили в прокуратуре, в результате ДТП пострадали 20 человек. Четверо госпитализированы, два из них с переломами ноги. Дети при столкновении не пострадали. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика.

Ранее, 31 мая, на турецком курорте Анталья перевернулся автобус с туристами. Транспортное средство попало в ДТП в районе Чамъюва уезда Кемер. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.

ДТП,
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