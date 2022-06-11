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1 час назад

Один человек погиб в ДТП на севере Москвы – СМИ

Москва24иещё 2

Водитель BMW наехал на ограждение на севере Москвы, в результате ДТП один человек скончался на месте. Об этом сообщает газета "Известия".

Один человек погиб в ДТП на севере Москвы
Фото: Москва 24Москва 24

По информации издания, авария произошла вечером 10 июня на Пасечной улице. Отмечается, что в настоящее время уточняются все обстоятельства и причины произошедшего. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что на Спартаковской улице в центре Москвы иномарка сбила пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

По данным СМИ, за рулем автомобиля Land Rover находилась жена эстрадного исполнителя и композитора Аркадия Укупника. До этого один человек погиб в результате столкновения шести автомобилей на автодороге А107 в Подмосковье.

По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего щебенку, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию прицепа фуры на Chevrolet Niva.

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