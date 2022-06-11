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59 минут назад

ДТП в Петербурге: девушку-пешехода отбросило в Неву

Майк Габриелян

В Петербурге 20-летний водитель каршерингового автомобиля устроил смертельное ДТП, выехав на тротуар Дворцовой набережной. Погибла пассажирка машины. Автомобиль также сбил девушку-пешехода, которую отбросило в Неву, она в реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Свидетели сообщили, что каршеринг неожиданно вылетел на тротуар и сбил 29-летнюю девушку. Прохожие успели вытащить её из воды. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Также в больницу увезли пассажиров автомобиля: 21-летнего юношу и девушку на вид 17–20 лет, которая позже скончалась в реанимации.

Сообщается, что за рулём автомобиля был 20-летний курсант военного института. Он отделался лёгкими травмами.

В полиции сообщили, что молодой человек был пьян.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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