ДТП в Петербурге: девушку-пешехода отбросило в Неву

В Петербурге 20-летний водитель каршерингового автомобиля устроил смертельное ДТП, выехав на тротуар Дворцовой набережной. Погибла пассажирка машины. Автомобиль также сбил девушку-пешехода, которую отбросило в Неву, она в реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Свидетели сообщили, что каршеринг неожиданно вылетел на тротуар и сбил 29-летнюю девушку. Прохожие успели вытащить её из воды. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Также в больницу увезли пассажиров автомобиля: 21-летнего юношу и девушку на вид 17–20 лет, которая позже скончалась в реанимации.

Сообщается, что за рулём автомобиля был 20-летний курсант военного института. Он отделался лёгкими травмами.