Много жертв: В Подмосковье произошло страшное ДТП

Серьезное ДТП произошло в населенном пункте Красная Пойма Московской области. Там автомобиль въехал в группу велосипедистов, а после столкнулся еще и с другой машиной.

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В результате одиннадцать человек получили различные травмы, еще один – погиб. Среди пострадавших, пишет ТАСС, семеро детей и четверо совершеннолетних. Смертельные ранения получил взрослый.

"По предварительной информации, в районе населенного пункта Красная Пойма водитель Renault не справился с управлением, въехал в группу велосипедистов, после чего столкнулся с автомобилем Mercedes", - сообщил источник в экстренных службах.

В настоящее время правоохранители выясняют все причины ДТП.