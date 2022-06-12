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1 час назад

В Подмосковье авто врезалось в велосипедистов: много жертв

Свободная прессаиещё 4

Серьезное ДТП произошло в населенном пункте Красная Пойма Московской области. Там автомобиль въехал в группу велосипедистов, а после столкнулся еще и с другой машиной.

Много жертв: В Подмосковье произошло страшное ДТП
Фото: ТАССТАСС

В результате одиннадцать человек получили различные травмы, еще один – погиб. Среди пострадавших, пишет ТАСС, семеро детей и четверо совершеннолетних. Смертельные ранения получил взрослый.

"По предварительной информации, в районе населенного пункта Красная Пойма водитель Renault не справился с управлением, въехал в группу велосипедистов, после чего столкнулся с автомобилем Mercedes", - сообщил источник в экстренных службах.

В настоящее время правоохранители выясняют все причины ДТП.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что четыре человека погибли и семь пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области.

ДТП,Renault,
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