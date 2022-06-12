Много жертв: В Подмосковье произошло страшное ДТП

Серьезное ДТП произошло в населенном пункте Красная Пойма Московской области. Там автомобиль въехал в группу велосипедистов, а после столкнулся еще и с другой машиной.
В результате одиннадцать человек получили различные травмы, еще один – погиб. Среди пострадавших, пишет ТАСС, семеро детей и четверо совершеннолетних. Смертельные ранения получил взрослый.
"По предварительной информации, в районе населенного пункта Красная Пойма водитель Renault не справился с управлением, въехал в группу велосипедистов, после чего столкнулся с автомобилем Mercedes", - сообщил источник в экстренных службах.
В настоящее время правоохранители выясняют все причины ДТП.
Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что четыре человека погибли и семь пострадали в ДТП с двумя машинами в Оренбургской области.