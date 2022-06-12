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2 часа назад

Много жертв: В Подмосковье произошло страшное ДТП

Елена Прошина

В населенном пункте Красная Пойма городского округа Луховицы Московской области произошла авария с участием двух легковых машин. В результате инцидента восемь человек пострадали. Среди раненых пятеро детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представителя экстренных служб.

Много жертв: В Подмосковье произошло страшное ДТП
Фото: ТАССТАСС

«В Московской области городского округа Луховицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пострадали восемь человек, из них пятеро детей», — уточнил собеседник агентства.

Как пишет РЕН.ТВ, в результате происшествия погиб один человек. Восьми пострадавшим понадобилась госпитализация, в данный момент они находятся в районной больнице города Луховицы. Причины инцидента уточняются.

По предварительной версии, водитель «Рено» не справился с управлением, въехал в группу велосипедистов, а затем столкнулся с автомобилем «Мерседес».

ДТП,Renault,Mercedes-Benz,
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