Много жертв: В Подмосковье произошло страшное ДТП

В населенном пункте Красная Пойма городского округа Луховицы Московской области произошла авария с участием двух легковых машин. В результате инцидента восемь человек пострадали. Среди раненых пятеро детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представителя экстренных служб.

Фото: ТАСС ТАСС

«В Московской области городского округа Луховицы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Пострадали восемь человек, из них пятеро детей», — уточнил собеседник агентства.

Как пишет РЕН.ТВ, в результате происшествия погиб один человек. Восьми пострадавшим понадобилась госпитализация, в данный момент они находятся в районной больнице города Луховицы. Причины инцидента уточняются.