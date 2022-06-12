«Мерседес» сбил велосипедиста в Москве

На пересечений улиц Широкая и Северодвинская в Москве произошло ДТП. Водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на велосипедиста. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Дептранс.

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Отмечается, что в результате инцидента движение на проезжей части затруднено. Данные о состоянии пострадавшего велосипедиста не сообщаются.

Ранее в Московской области произошло крупное ДТП. Владелец Renault не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов, а затем столкнулся с автомобилем «Мерседес», сообщает РИА «Новости».