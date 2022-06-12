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1 час назад

«Мерседес» сбил велосипедиста в Москве

Елена Прошина

На пересечений улиц Широкая и Северодвинская в Москве произошло ДТП. Водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на велосипедиста. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Дептранс.

«Мерседес» сбил велосипедиста в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в результате инцидента движение на проезжей части затруднено. Данные о состоянии пострадавшего велосипедиста не сообщаются.

Ранее в Московской области произошло крупное ДТП. Владелец Renault не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов, а затем столкнулся с автомобилем «Мерседес», сообщает РИА «Новости».

Водитель Renault погиб, восемь человек, в том числе шестеро детей, получили травмы различной тяжести.

ДТП,Renault,Mercedes-Benz,
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